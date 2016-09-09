21:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА победил СКА

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ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА. В составе хозяев отличились Грег Скотт и Стефан Да Коста, у гостей шайба на счету Вячеслава Войнова. Для красно-синих эта победа стала седьмой подряд.

СКА руководил Петр Воробьев – главный тренер питерцев Олег Знарок, а также форварды Павел Дацюк, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов в составе сборной России готовятся к Кубку мира-2016. Отметим, что капитаном СКА вместо Дацюка был Илья Ковальчук.

Символическое вбрасывание перед началом встречи сделала чемпионка Олимпиады-2016 Софья Великая.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Скотт – 2 (Энлунд, Ожиганов), 8:28 – 1:0. Войнов – 2 (бол., Ковальчук), 27:48 – 1:1. Да Коста – 2 (бол., Киселевич, Энлунд), 29:45 – 2:1.

Вратари: Фаст – Шестеркин (59:33).

Штраф: 20 – 6.

Броски: 21 (6+11+4) – 25 (3+9+13).

Судьи: Гебеи, Оленин.

9 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ЦСКА 71

Наших с победой

22:00

васятка

Учитывая отсутствие основного вратаря и основных полевых лидеров весьма не плохо.ЦСКА конечно сильнее оказался ,а с остальными вполне бороться можно.Дома надеюсь уже в полных составах реванш возьмем.ЦСКА с победой.

21:58

П_о_в_а_р

Судьи вытащили ЦСКА за уши. Хватит это терпеть!

21:58

foreverCSKAforever

Не, ну реально справедливый результат!

21:56

BeeBop

Отметьте, что у нас тоже в сборной свой игрок есть!!!

21:54

bond1951

кушайте все недоброжелатели а также коментаторы этого матча ЗАПОМНИТЕ ЦСКА всегда будет 1

21:52

BeeBop

С победой, сокопытные!!!

21:51

Al Rains

УРРРРРРАААААА!!!!! МОЛОДЦЫ!!!

21:47

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