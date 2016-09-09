ЦСКА победил СКА

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА. В составе хозяев отличились Грег Скотт и Стефан Да Коста, у гостей шайба на счету Вячеслава Войнова. Для красно-синих эта победа стала седьмой подряд.
СКА руководил Петр Воробьев – главный тренер питерцев Олег Знарок, а также форварды Павел Дацюк, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов в составе сборной России готовятся к Кубку мира-2016. Отметим, что капитаном СКА вместо Дацюка был Илья Ковальчук.
Символическое вбрасывание перед началом встречи сделала чемпионка Олимпиады-2016 Софья Великая.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Скотт – 2 (Энлунд, Ожиганов), 8:28 – 1:0. Войнов – 2 (бол., Ковальчук), 27:48 – 1:1. Да Коста – 2 (бол., Киселевич, Энлунд), 29:45 – 2:1.
Вратари: Фаст – Шестеркин (59:33).
Штраф: 20 – 6.
Броски: 21 (6+11+4) – 25 (3+9+13).
Судьи: Гебеи, Оленин.
9 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
ЦСКА 71
Наших с победой
22:00
васятка
Учитывая отсутствие основного вратаря и основных полевых лидеров весьма не плохо.ЦСКА конечно сильнее оказался ,а с остальными вполне бороться можно.Дома надеюсь уже в полных составах реванш возьмем.ЦСКА с победой.
21:58
П_о_в_а_р
Судьи вытащили ЦСКА за уши. Хватит это терпеть!
21:58
foreverCSKAforever
Не, ну реально справедливый результат!
21:56
BeeBop
Отметьте, что у нас тоже в сборной свой игрок есть!!!
21:54
bond1951
кушайте все недоброжелатели а также коментаторы этого матча ЗАПОМНИТЕ ЦСКА всегда будет 1
21:52
BeeBop
С победой, сокопытные!!!
21:51
Al Rains
УРРРРРРАААААА!!!!! МОЛОДЦЫ!!!
21:47