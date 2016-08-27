ЦСКА победил "Салават"

ЦСКА на своем льду нанес поражение "Салавату Юлаеву" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У армейцев голами отметились Игорь Ожиганов, Сергей Андронов и Никита Пивцакин. У гостей единственную шайбу забросил Андреас Энгквист. Для столичной команды эта победа стала второй в сезоне. Уфимцы потерпели уже второе поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Ожиганов – 2 (бол., Муршак, Скотт), 13:12 – 1:0. Энгквист – 1 (бол., Леписто, Умарк), 14:48 – 1:1. Андронов – 1 (Науменков), 22:54 – 2:1. Пивцакин – 1 (Андронов, Каштанов), 26:41 – 3:1.

Вратари: Сорокин – Сведберг.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 27 (10+13+4) – 18 (5+7+6).

Судьи: Раводин, Франо.

27 августа. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.