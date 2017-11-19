19:45 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА по буллитам победил "Нефтехимик", отыгравшись с 0:2

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ЦСКА на своей площадке обыграл "Нефтехимик" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу встречи армейцы проигрывали со счетом 0:2 - в составе гостей шайбы забросили Эмиль Галимов и Олег Пиганович. В составе красно-синих отличились Андрей Светлаков и Никита Нестеров. Победный буллит на счету Максима Шалунова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Галимов - 9 (бол., Секстон, Пиганович), 12:42 - 0:1. Пиганович - 5 (бол., Секстон, Ганзл), 13:36 - 0:2. Светлаков - 4 (Григоренко), 24:03 - 1:2. Нестеров - 3 (Андронов, Киселевич), 50:26 - 2:2.

Победный буллит: Шалунов.

Вратари: Сорокин - Ежов.

Штраф: 22 - 22.

Броски: 38 (6+15+13+4) - 23 (9+3+9+2).

Судьи: Акузовский, Гофман.

19 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

Уже который матч убеждаюсь во впечатлении, что нынешнему ЦСКА надо, чтобы противник сначала, фигурально выражаясь, "дал по морде", и только потом команда "вспоминает как надо играть". Тьфу!!!!

19:55