ЦСКА по буллитам победил "Нефтехимик", отыгравшись с 0:2

ЦСКА на своей площадке обыграл "Нефтехимик" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу встречи армейцы проигрывали со счетом 0:2 - в составе гостей шайбы забросили Эмиль Галимов и Олег Пиганович. В составе красно-синих отличились Андрей Светлаков и Никита Нестеров. Победный буллит на счету Максима Шалунова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Галимов - 9 (бол., Секстон, Пиганович), 12:42 - 0:1. Пиганович - 5 (бол., Секстон, Ганзл), 13:36 - 0:2. Светлаков - 4 (Григоренко), 24:03 - 1:2. Нестеров - 3 (Андронов, Киселевич), 50:26 - 2:2.
Победный буллит: Шалунов.
Вратари: Сорокин - Ежов.
Штраф: 22 - 22.
Броски: 38 (6+15+13+4) - 23 (9+3+9+2).
Судьи: Акузовский, Гофман.
19 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Дополнительная информация
- Нефтехимик (Хоккей)
- ЦСКА (хоккей)
- Олег Пиганович
- Никита Нестеров
- Максим Шалунов
- Андрей Светлаков
- Эмиль Галимов
armi
Уже который матч убеждаюсь во впечатлении, что нынешнему ЦСКА надо, чтобы противник сначала, фигурально выражаясь, "дал по морде", и только потом команда "вспоминает как надо играть". Тьфу!!!!
19:55