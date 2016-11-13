ЦСКА по буллитам обыграл московское "Динамо"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское "Динамо" – 5:4 Б. Решающий буллит реализовал Дмитрий Кугрышев. Отметим, что к середине первого периода армейцы были впереди со счетом 3:0, однако потом позволили сопернику себя догнать и даже выйти вперед.

Отметим также, что подопечные Дмитрия Квартальнова впервые в нынешней регулярки одержали победу в серии буллитов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"ХК Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 4:5 Б (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Андронов – 3 (Петров), 5:13 – 0:1. Кугрышев – 8 (бол., Денисов), 11:00 – 0:2. Петров – 9 (Попов), 11:33 – 0:3. Карсумс – 5 (бол., Галимов, Цветков), 14:29 – 1:3. Дугин – 1 (бол., Хиетанен), 15:45 – 2:3. Тарасов – 4 (Дугин, Карпов), 37:50 – 3:3. Кутейкин – 3 (бол., Цветков, Карсумс), 46:08 – 4:3. Ожиганов – 7 (бол., Денисов, Сорокин), 54:48 – 4:4.

Победный буллит: Кугрышев.

Вратари: Лазушин (Заливин, 11:33) – Сорокин.

Штраф: 17 – 19.

Броски: 28 (14+7+6+1) – 41 (14+9+14+4).

Судьи: Гофман, Раводин.

13 ноября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".