21:47 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА переиграл "Йокерит" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина


В первом матче серии плей-офф КХЛ ЦСКА дома обыграл "Йокерит" со счетом 4:0. В составе армейцев отличились нападающие Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.

Следующая игра серии состоится 17 марта в Москве.

КХЛ

Западная конференция

1/2 финала

ЦСКА (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Скотт - 1 (Плэтт), 2:03 - 1:0. Ничушкин - 1 (Науменков, Попов), 19:03 - 2:0. Андронов - 2 (Телегин, Петров), 43:14 - 3:0. Шумаков - 2 (бол., Капризов, Шалунов), 57:14 - 4:0.

Вратари: Сорокин - Запольски (51:59 - 53:20, 59:34).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 30 (15+6+9) - 18 (2+7+9).

Судьи: Гусев, Одиньш.

16 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 1-0

Результаты матчей и календарь плей-офф КХЛ

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