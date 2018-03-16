ЦСКА переиграл "Йокерит" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

В первом матче серии плей-офф КХЛ ЦСКА дома обыграл "Йокерит" со счетом 4:0. В составе армейцев отличились нападающие Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.
Следующая игра серии состоится 17 марта в Москве.
КХЛ
Западная конференция
1/2 финала
ЦСКА (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Скотт - 1 (Плэтт), 2:03 - 1:0. Ничушкин - 1 (Науменков, Попов), 19:03 - 2:0. Андронов - 2 (Телегин, Петров), 43:14 - 3:0. Шумаков - 2 (бол., Капризов, Шалунов), 57:14 - 4:0.
Вратари: Сорокин - Запольски (51:59 - 53:20, 59:34).
Штраф: 10 - 12.
Броски: 30 (15+6+9) - 18 (2+7+9).
Судьи: Гусев, Одиньш.
16 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 1-0
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