ЦСКА ответил фанатам, призывающим бойкотировать домашние матчи клуба

ЦСКА опубликовал официальное заявление в ответ на призывы болельщиков армейского клуба бойкотировать домашние матчи команды в следующем сезоне КХЛ. Болельщики недовольны тем, что "Спартак" будет играть в том же ледовом дворце, что и ЦСКА, а также отношением президента армейского клуба Игоря Есмантовича к ним.

Хоккейный клуб ЦСКА всегда открыт для общения со всеми группами наших многочисленных болельщиков, - говорится в заявлении. - Мы рады видеть на своих домашних матчах всех поклонников хоккейного клуба ЦСКА, а также всегда готовы принять своих друзей, традиционно поддерживающих баскетбольную и футбольную команды ЦСКА.

Решение о переезде в новый дворец было принято, в первую очередь, с целью создания максимально комфортных условий для армейских болельщиков, чтобы они могли насладиться ярким хоккеем на современной арене. Наш клуб получил в пользование на ближайшие пять лет лучшую ледовую арену Москвы, уровень которой подтверждает блестяще проведенный на ней в 2016 году чемпионат мира по хоккею.

Верим в то, что истинные армейские болельщики продолжат поддерживать свою любимую команду на трибунах ЦСКА Арены несмотря ни на что!

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