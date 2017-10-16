ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв "Трактор"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде переиграл "Трактор" - 3:0. По разу отличились Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Сергей Шумаков.
Отметеим, что для "армейцев" эта победа стала восьмой кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - ЦСКА (Москва) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Ничушкин - 8 (Петров, Робинсон), 3:40 - 0:1. Григоренко - 5 (Бурдасов), 25:56 - 0:2. Шумаков - 4 (Шалунов, Капризов), 47:49 - 0:3.
Вратари: Францоуз - Юханссон.
Штраф: 6 - 12.
Броски: 24 (6+9+9) - 41 (12+17+12).
Судьи: Наумов, Щенев.
16 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
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dekker100
Еронко,где ты? Ну как 2:1? Нехрена ты в хоккее не понимвешь.Для тебя ЦСКА, как красная тряпка для быка. Дали вам заказуху про ска нельзя плохо писать, вот вы и стараетесь за три серебренника. Козлы.
20:20
stat fan
Пора организовать лигу народного достояния из шести команд, остальных за братину бороться, может народ потянется (зрители)
20:08
stat fan
КХЛ, куда вы катитесь? Такие матчи нельзя ни смотреть ни комментировать, просто ужас!
20:05
Mig-31
Всех с победой!
19:25
Кот Василий
эхххх трактор((( опять наверное сезон в мусорку улетит.Никакие просто(
19:23