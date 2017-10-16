19:13 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв "Трактор"

4

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде переиграл "Трактор" - 3:0. По разу отличились Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Сергей Шумаков.

Отметеим, что для "армейцев" эта победа стала восьмой кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - ЦСКА (Москва) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ничушкин - 8 (Петров, Робинсон), 3:40 - 0:1. Григоренко - 5 (Бурдасов), 25:56 - 0:2. Шумаков - 4 (Шалунов, Капризов), 47:49 - 0:3.

Вратари: Францоуз - Юханссон.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 24 (6+9+9) - 41 (12+17+12).

Судьи: Наумов, Щенев.

16 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

4
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

dekker100

Еронко,где ты? Ну как 2:1? Нехрена ты в хоккее не понимвешь.Для тебя ЦСКА, как красная тряпка для быка. Дали вам заказуху про ска нельзя плохо писать, вот вы и стараетесь за три серебренника. Козлы.

20:20

stat fan

Пора организовать лигу народного достояния из шести команд, остальных за братину бороться, может народ потянется (зрители)

20:08

stat fan

КХЛ, куда вы катитесь? Такие матчи нельзя ни смотреть ни комментировать, просто ужас!

20:05

Mig-31

Всех с победой!

19:25

Кот Василий

эхххх трактор((( опять наверное сезон в мусорку улетит.Никакие просто(

19:23