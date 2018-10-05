ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв "Сибирь"

ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. В составе армейцев заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Шалунов и Павел Карнаухов.
Красно-синие одержали восьмую победу подряд и вышли на первое место в Западной конференции.
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"Сибирь" (Новосибирская область) - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шалунов - 3 (бол.), 7:49 - 0:1. Карнаухов - 1 (Толчинский, Окулов), 51:01 - 0:2.
Вратари: Красиков - Юханссон (7:32 - 7:49).
Штраф: 14 - 35.
Броски: 19 (6+7+6) - 28 (14+7+7).
Судьи: Белов, Наумов.
5 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".