ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв "Сибирь"

ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. В составе армейцев заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Шалунов и Павел Карнаухов.

Красно-синие одержали восьмую победу подряд и вышли на первое место в Западной конференции.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шалунов - 3 (бол.), 7:49 - 0:1. Карнаухов - 1 (Толчинский, Окулов), 51:01 - 0:2.

Вратари: Красиков - Юханссон (7:32 - 7:49).

Штраф: 14 - 35.

Броски: 19 (6+7+6) - 28 (14+7+7).

Судьи: Белов, Наумов.

5 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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