ЦСКА одержал восьмую победу подряд

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Северстали" – 5:2. Решающую шайбу забросил нападающий Бад Холлоуэй. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали восьмую победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – "Северсталь" (Череповец) – 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)
Голы: Науменков – 1 (Столяров, Дан. Квартальнов), 3:35 – 1:0. Чернов – 3 (бол., Мазур, Кагарлицкий), 9:11 – 1:1. Скороходов – 3 (Евсеенков, Ситников), 11:05 – 1:2. Скотт – 3 (Кугрышев, Энлунд), 19:25 – 2:2. Холлоуэй – 3 (бол., Да Коста, Киселевич), 23:42 – 3:2. Энлунд – 2 (Кугрышев, Скотт), 26:26 – 4:2. Блажиевский – 2 (бол., Кугрышев, Скотт), 37:15 – 5:2.
Вратари: Сорокин – Коварж (Смирягин, 26:26).
Штраф: 6 – 10.
Броски: 39 (13+17+9) – 11 (5+4+2).
Судьи: Конц, Кулев.
11 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Джон....Сильвер
Dorognik. Я смотрел по телевизору, я не москвич. Для меня вообще удивительно отношение москвичей к своим спортивным клубам! Москва зажралась! Других слов нет!
19:51
Нос1
Уважаемые болельщики ЦСКА! Объясните мне, болельщику Сибири, для кого играет Ваша команда? У Вас один из самых маленьких стадионов в лиге, и если Вы такие активные в интернете, то заполните собой эти пустые места в ледовом дворце на каждом матче, а не только на СКА. Читая новости, что Вам хотят построить стадион на 20 тысяч, по меньшей мере, думаешь о неадекватности Ваших спонсоров. ЛЮБИТЕ СВОЮ КОМАНДУ! ХОДИТЕ НА СТАДИОН! ПОЗОР МОСКВЕ! З.ы. Я на свою команду хожу, когда удается купить билет, что бывает далеко не всегда. С уважением, болельщик ХК СИБИРЬ.
19:46
Dorognik.
Джон....Сильвер, ну занизил немножко посещаемость, в 30 раз всего, допустимая погрешность. И ты ведь посмотрел игру, вот потому и нужен ЦСКА.
19:40
Джон....Сильвер
Не понимаю нахрена КХЛ 3 московских клуба? Только ради красивой истории этих клубов? Для чего нужен такой клуб ЦСКА, который хоть и является сейчас лидером, но на его игру сегодня пришло максимум человек 100 и это на 12 миллионов населения! Позорище!
19:34