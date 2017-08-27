ЦСКА одержал волевую победу в овертайме над минским "Динамо"

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал гостевую победу в овертайме над минским "Динамо" - 2:1. Победную шайбу забросил Андрей Светлаков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - ЦСКА - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фонтэйн - 1 (Граньяни), 29:53 - 1:0. Ничушкин - 1 (Светлаков), 54:37 - 1:1. Светлаков - 2 (бол., Робинсон), 63:44 - 1:2.

Вратари: Энрот - Сорокин.

Штраф: 16 - 12.

Броски: 24 (5+9+10+0) - 18 (7+5+5+1).

Судьи: Бондарь, Гофман.

27 августа. Минск. Минск-Арена.