ЦСКА одержал волевую победу над "Торпедо"

ЦСКА взял верх над "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. За шесть минут до конца второго периода нижегородцы вели 1:0, но армейский клуб сравнял счет, а в концовке третьего забросил победную шайбу.

Победная серия ЦСКА в КХЛ составляет четыре матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Варнаков - 9 (Паршин, Хольм), 29:40 - 0:1. Шалунов - 11 (Окулов), 39:54 - 1:1. Хансен - 5 (бол., Вей, Марченко), 54:55 - 2:1.

Вратари: Сорокин - Браст (58:56).

Штраф: 2 - 32.

Броски: 29 (8+7+14) - 9 (1+3+5).

Судьи: Одиньш, Фатеев.

30 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".