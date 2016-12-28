ЦСКА одержал волевую победу над московским "Динамо"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Динамо" - 5:3. Отметим, что к середине третьего периода армейцы уступали в счете 2:3, после чего забросили три шайбы за три с половиной минуты.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Андрей Светлаков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Динамо" - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Кузьменко - 2 (Жарков, Светлаков), 10:19 - 1:0. Карсумс - 9 (бол., Терещенко, Вишневский), 19:29 - 1:1. Блажиевский - 3 (Кугрышев, Мамин), 34:29 - 2:1. Рылов - 4, 36:11 - 2:2. Хиетанен - 7 (бол., Вишневский, Кашпар), 45:17 - 2:3. Светлаков - 3 (Плэтт, Мамин), 52:46 - 3:3. Светлаков - 4 (Блажиевский, Кузьменко), 53:56 - 4:3. Киселевич - 2 (бол., Телегин, Пивцакин), 56:18 - 5:3.

Вратари: Фаст - Заливин.

Штраф: 20 - 18.

Броски: 42 (15+13+14) - 21 (5+11+5).

Судьи: Беляев, Бондарь.

28 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.