ЦСКА одержал третью победу в серии со "Спартаком"

ЦСКА обыграл "Спартак" (3-1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев.

Победу команде Игоря Никитина принес точный бросок Сергея Шумакова. Илья Талалуев, в свою очередь, стал автором первой шайбы красно-белых в плей-офф.

Последующие игры серии состоятся 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Спартак" - ЦСКА - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Андронов - 1 (Петров, Киселевич), 6:47 - 0:1. Шумаков - 1 (Петров), 24:05 - 0:2. Григоренко - 3 (бол., Скотт, Марченко), 30:33 - 0:3. Талалуев - 1 (Лаюнен, Хохлачев), 57:32 - 1:3.

Вратари: Беспалов (Трушков, 30:33, 58:35) - Сорокин.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 20 (5+4+11) - 38 (19+17+2).

Судьи: Ержабек, Раводин.

7 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.