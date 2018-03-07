ЦСКА одержал третью победу в серии со "Спартаком"

ЦСКА обыграл "Спартак" (3-1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев.
Победу команде Игоря Никитина принес точный бросок Сергея Шумакова. Илья Талалуев, в свою очередь, стал автором первой шайбы красно-белых в плей-офф.
Последующие игры серии состоятся 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Третий матч
"Спартак" - ЦСКА - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Андронов - 1 (Петров, Киселевич), 6:47 - 0:1. Шумаков - 1 (Петров), 24:05 - 0:2. Григоренко - 3 (бол., Скотт, Марченко), 30:33 - 0:3. Талалуев - 1 (Лаюнен, Хохлачев), 57:32 - 1:3.
Вратари: Беспалов (Трушков, 30:33, 58:35) - Сорокин.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 20 (5+4+11) - 38 (19+17+2).
Судьи: Ержабек, Раводин.
7 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
цскамакс
отлично!
07:30
Бу-га-га!
О, днище банку заковыряло. Плов можно защитать за успешный.)))
23:33 7 марта
ikleim
Хоккейный спартак ничем не отличается от футбольного-подкуп , использование адмресурса ..ect
22:47 7 марта
Русский Я
sacred7572 КХЛ-ГРЕБАНЫЙ КОЛХОЗ!!! как задолбало уже это судейство...3 шайбы не засчитать...нет слов,особенно первую,в площадь ворот конек заехал на сколько то там см.....да уж помеха вратарю...в нхл такую как и третью засчитали бы... 21:59-----------------------------------кстати на олимпиаде примерно такую нашу в ворота чехов засчитали)) Да и немцам забили одну из похоже. Никто тогда и не пикнул) А тут явное нарушение и заслужено отменили) Ну-ну)
22:46 7 марта
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!!
22:26 7 марта
BeeBop
Я тоже не пойму как крючкохвостые умудрились в ПО попасть? Просто такое дно, что хуже и быть не может...Боле-менее играть начали, когда игроки ЦСКА мысленно были уже на пол-пути к дому/семьям, а комментаторы воодушевились: "Мол Спартак-то велик, вон как в третьем периоде забегали"! Даже смешно стало...
22:10 7 марта
sacred7572
КХЛ-ГРЕБАНЫЙ КОЛХОЗ!!! как задолбало уже это судейство...3 шайбы не засчитать...нет слов,особенно первую,в площадь ворот конек заехал на сколько то там см.....да уж помеха вратарю...в нхл такую как и третью засчитали бы...
21:59 7 марта
jpanin
Как они в плей офф вышли ? Да ещё с седьмого места ... Северсталь вон с восьмого вышла и то СКА еле отскакивает ...А эти просто дворовая команда ...
21:59 7 марта