21:50 7 марта | Хоккей — КХЛ

ЦСКА одержал третью победу в серии со "Спартаком"

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ЦСКА обыграл "Спартак" (3-1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев.

Победу команде Игоря Никитина принес точный бросок Сергея Шумакова. Илья Талалуев, в свою очередь, стал автором первой шайбы красно-белых в плей-офф.

Последующие игры серии состоятся 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Спартак" - ЦСКА - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Андронов - 1 (Петров, Киселевич), 6:47 - 0:1. Шумаков - 1 (Петров), 24:05 - 0:2. Григоренко - 3 (бол., Скотт, Марченко), 30:33 - 0:3. Талалуев - 1 (Лаюнен, Хохлачев), 57:32 - 1:3.

Вратари: Беспалов (Трушков, 30:33, 58:35) - Сорокин.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 20 (5+4+11) - 38 (19+17+2).

Судьи: Ержабек, Раводин.

7 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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цскамакс

отлично!

07:30

Бу-га-га!

О, днище банку заковыряло. Плов можно защитать за успешный.)))

23:33 7 марта

ikleim

Хоккейный спартак ничем не отличается от футбольного-подкуп , использование адмресурса ..ect

22:47 7 марта

Русский Я

sacred7572 КХЛ-ГРЕБАНЫЙ КОЛХОЗ!!! как задолбало уже это судейство...3 шайбы не засчитать...нет слов,особенно первую,в площадь ворот конек заехал на сколько то там см.....да уж помеха вратарю...в нхл такую как и третью засчитали бы... 21:59-----------------------------------кстати на олимпиаде примерно такую нашу в ворота чехов засчитали)) Да и немцам забили одну из похоже. Никто тогда и не пикнул) А тут явное нарушение и заслужено отменили) Ну-ну)

22:46 7 марта

foreverCSKAforever

С победой, армейцы!!!

22:26 7 марта

BeeBop

Я тоже не пойму как крючкохвостые умудрились в ПО попасть? Просто такое дно, что хуже и быть не может...Боле-менее играть начали, когда игроки ЦСКА мысленно были уже на пол-пути к дому/семьям, а комментаторы воодушевились: "Мол Спартак-то велик, вон как в третьем периоде забегали"! Даже смешно стало...

22:10 7 марта

sacred7572

КХЛ-ГРЕБАНЫЙ КОЛХОЗ!!! как задолбало уже это судейство...3 шайбы не засчитать...нет слов,особенно первую,в площадь ворот конек заехал на сколько то там см.....да уж помеха вратарю...в нхл такую как и третью засчитали бы...

21:59 7 марта

jpanin

Как они в плей офф вышли ? Да ещё с седьмого места ... Северсталь вон с восьмого вышла и то СКА еле отскакивает ...А эти просто дворовая команда ...

21:59 7 марта

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