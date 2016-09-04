ЦСКА одержал пятую победу подряд в КХЛ

ЦСКА нанес поражение тольяттинской "Ладе" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Матч, который состоялся в Москве, завершился победой армейцев со счетом 6:1. "Лада" потерпела второе поражение подряд. ЦСКА же одержал пятую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Лада" (Тольятти) – 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Голы: Кошелев – 1, 4:50 – 1:0. Денисов – 3 (бол., Ожиганов), 8:44 – 2:0. Петров – 2 (Холлоуэй), 12:38 – 3:0. Пивцакин – 2 (Кошелев, Мамин), 30:12 – 4:0. Филатов – 2 (Бумагин), 37:56 – 4:1. Скотт – 1 (Денисов, Энлунд), 49:34 – 5:1. Энлунд – 1 (бол., Холлоуэй, Киселевич), 56:50 – 6:1.

Вратари: Фаст – Ежов.

Штраф: 9 – 17.

Броски: 43 (13+14+16) – 10 (3+4+3).

Судьи: Бондарь, Букин.

4 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.