ЦСКА одержал победу над минским "Динамо"

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. По шайбе в составе армейцев забросили Александр Попов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин и Иван Телегин.

ЦСКА прервал серию из двух поражений и вышел на второе место в Западной конференции, обойдя "Йокерит".

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Минск) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Попов - 4 (бол., Петров), 8:02 - 1:0. Телегин - 3 (мен.), 23:38 - 2:0. Григоренко - 6 (Телегин, Киселевич), 25:48 - 3:0. Лингле - 1 (бол., Денисов, Фонтэйн), 31:25 - 3:1. Ничушкин - 10 (мен.), 41:19 - 4:1.

Вратари: Сорокин - Карнаухов.

Штраф: 26 - 12.

Броски: 33 (12+12+9) - 21 (6+10+5).

Судьи: Наумов, Одиньш.

25 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.