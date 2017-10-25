ЦСКА одержал победу над минским "Динамо"

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. По шайбе в составе армейцев забросили Александр Попов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин и Иван Телегин.
ЦСКА прервал серию из двух поражений и вышел на второе место в Западной конференции, обойдя "Йокерит".
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Минск) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Попов - 4 (бол., Петров), 8:02 - 1:0. Телегин - 3 (мен.), 23:38 - 2:0. Григоренко - 6 (Телегин, Киселевич), 25:48 - 3:0. Лингле - 1 (бол., Денисов, Фонтэйн), 31:25 - 3:1. Ничушкин - 10 (мен.), 41:19 - 4:1.
Вратари: Сорокин - Карнаухов.
Штраф: 26 - 12.
Броски: 33 (12+12+9) - 21 (6+10+5).
Судьи: Наумов, Одиньш.
25 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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- ЦСКА (хоккей)
- Михаил Григоренко
- Иван Телегин
- Александр Попов (хоккей)
- Валерий Ничушкин
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