ЦСКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Амур" в серии буллитов

ЦСКА на выезде обыграл "Амур" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победного буллита стал Андрей Кузьменко.

Отметим, что ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей. В последний раз армейцы проиграли 21 августа в матче за Кубок открытия против СКА (2:4). Для хабаровчан этот проигрыш стал четвертым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - ЦСКА (Москва) - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0 , 0:0, 0:1)

Голы: Бурдасов - 4, 4:53 - 0:1. Ничушкин - 3 (Марченко, Блажиевский), 26:59 - 0:2. Вл. Ушенин - 2 (бол., Горшков, Кондратьев), 33:24 - 1:2. Вл. Ушенин - 3 (бол., Горшков, Кондратьев), 55:36 - 2:2.

Победный буллит: Кузьменко.

Вратари: Метсола - Сорокин.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 33 (8+12+9+4) - 27 (6+9+10+2).

Судьи: Оленин, Франо.

13 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".