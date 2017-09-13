ЦСКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Амур" в серии буллитов

ЦСКА на выезде обыграл "Амур" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победного буллита стал Андрей Кузьменко.
Отметим, что ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей. В последний раз армейцы проиграли 21 августа в матче за Кубок открытия против СКА (2:4). Для хабаровчан этот проигрыш стал четвертым подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - ЦСКА (Москва) - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0 , 0:0, 0:1)
Голы: Бурдасов - 4, 4:53 - 0:1. Ничушкин - 3 (Марченко, Блажиевский), 26:59 - 0:2. Вл. Ушенин - 2 (бол., Горшков, Кондратьев), 33:24 - 1:2. Вл. Ушенин - 3 (бол., Горшков, Кондратьев), 55:36 - 2:2.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Метсола - Сорокин.
Штраф: 10 - 14.
Броски: 33 (8+12+9+4) - 27 (6+9+10+2).
Судьи: Оленин, Франо.
13 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".
andrey62
Что то не так пока идет.Ни осмысленной игры,ни толкового большинства. Амур с Китайцами в большинстве смотрелись очень прилично,а это середняки.Мне кажется слишком много у нас народу,не сыграться толком,одна суета и беготня из-за этого!
16:12
diskmen
Хорошо , что так закончилось.Фарт опять был на нашей стороне.Продолжение китайского тупизма.Выигрываем две шайбы и всё разбазариваем.Опять подводят удаления.Два из них за нарушение численного состава.Последнее как раз и аукнолось.В прошлом сезоне из-за этого пострадали ,надо как-то с этим бороться.C победой ребята.
15:36
foreverCSKAforever
Натужненько. Спишем на дальний выезд. Да и матрасы почему-то не дают в пользу армейцев настоящих четырехминутные удаления вместо двухминутных, как делают это в пользу "армейцев" фейковых.
15:20