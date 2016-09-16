19:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА одержал девятую победу подряд

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ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Автомобилист" – 4:2. Решающую шайбу в меньшинстве забросил нападающий Александр Попов. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали девятую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – ЦСКА – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Попов – 3 (Холлоуэй, Ожиганов), 17:19 – 0:1. Киселевич – 1 (Муршак), 19:34 – 0:2. Попов – 4 (мен., Киселевич), 21:16 – 0:3. Андерсен – 1 (бол., Торченюк, Моня), 30:38 – 1:3. Василевский – 2 (Чесалин), 32:30 – 2:3. Кугрышев – 3 (бол., Киселевич), 44:51 – 2:4.

Вратари: Устинский (57:48 – 58:20, 58:36) – Фаст.

Штраф: 38 – 32.

Броски: 19 (3+10+6) – 31 (10+10+11).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

16 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular/

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