17:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА одержал десятую победу подряд

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ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Югру" – 2:0. Победную шайбу забросил нападающий Дмитрий Кугрышев. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала десятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Кугрышев – 4 (Муршак, Да Коста), 5:37 – 0:1. Петров – 4 (Холлоуэй, Ожиганов), 24:02 – 0:2.

Вратари: Шарыченков – Сорокин.

Штраф: 26 – 24.

Броски: 13 (1+3+9) – 36 (10+18+8).

Судьи: Гусев, Комаров.

18 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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