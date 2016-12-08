ЦСКА одержал четвертую победу подряд, обыграв "Витязь"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Витязь" (5:2). После этой победы, которая стала для команды Дмитрия Квартальнова четвертой подряд, армейцы отстают от лидера Западной конференции – СКА – на 5 очков. Подмосковный клуб располагается на 9-й строчке турнирной таблицы на "Западе".

Для форварда армейцев Александра Попова эта встреча стала 900-й в чемпионатах России.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Петров - 13 (Панин), 8:25 - 1:0. Андронов - 4 (Денисов, Скотт), 18:44 - 2:0. Никулин - 4 (Афиногенов), 35:01 - 2:1. Скотт - 8 (Денисов), 39:28 - 3:1. Кошелев - 3 (Основин, Мамин), 52:02 - 4:1. Мамин - 6 (Кошелев), 54:41 - 5:1. Копейкин - 14 (Кемпе), 54:55 - 5:2.

Вратари: Фаст - Сятери.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 49 (20+16+13) - 15 (4+6+5).

Судьи: Гашилов, Гофман.

8 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.