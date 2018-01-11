ЦСКА одержал 8-ю победу подряд, обыграв "Ладу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" уступила ЦСКА – 0:3. В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Иван Телегин, Роман Любимов и Максим Шалунов, который набрал в этой встрече два (1+1) очка.
Данная победа стала для подопечных Игоря Никитина восьмой подряд. В свою очередь тольяттинцы уступили в третьей игре к ряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Лада" (Тольятти) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Телегин – 7 (Андронов), 21:40 – 1:0. Любимов – 5 (Шалунов, Ожиганов), 34:18 – 2:0. Шалунов – 14 (Пашнин, Капризов), 46:02 – 3:0.
Вратари: Юханссон – Красоткин.
Штраф: 8 – 4.
Броски: 35 (5+17+13) – 22 (7+12+3).
Судьи: Ибатулин, Оленин.
11 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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diskmen
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21:55 11 января