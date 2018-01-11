ЦСКА одержал 8-ю победу подряд, обыграв "Ладу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" уступила ЦСКА – 0:3. В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Иван Телегин, Роман Любимов и Максим Шалунов, который набрал в этой встрече два (1+1) очка.

Данная победа стала для подопечных Игоря Никитина восьмой подряд. В свою очередь тольяттинцы уступили в третьей игре к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Лада" (Тольятти) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Телегин – 7 (Андронов), 21:40 – 1:0. Любимов – 5 (Шалунов, Ожиганов), 34:18 – 2:0. Шалунов – 14 (Пашнин, Капризов), 46:02 – 3:0.

Вратари: Юханссон – Красоткин.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 35 (5+17+13) – 22 (7+12+3).

Судьи: Ибатулин, Оленин.

11 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Турнирная таблица – здесь