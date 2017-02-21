22:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

0
0
0
0
5

ЦСКА в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Йокерит" со счетом 4:2.

Дубль, в том числе победная шайба, на счету Богдана Киселевича. Также в составе армейцев отличились Грег Скотт и Владимир Жарков (в пустые ворота).

У финской команды голы забили Антти Пильстрем и Вилле Лаюнен. Добавим, что встреча завершилась дракой с участием нескольких игроков обеих команд.

Вторая игра пройдет послезавтра также в ЛД ЦСКА в Москве.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/8 финала

Первый матч

ЦСКА – "Йокерит" (Хельсинки) – 4:2  (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Киселевич - 1 (бол., Да Коста), 2:43 - 1:0. Скотт - 1 (Плэтт, Муршак), 6:05 - 2:0. Пильстрем - 1 (Анттила, Кулда), 32:29 - 2:1. Киселевич - 2 (Скотт), 37:11 - 3:1. Лаюнен - 1 (Йенсен), 54:07 - 3:2. Жарков - 1 (п.в., Панин, Телегин), 59:24 - 4:2.

Нереализованный буллит: Хухтала (51:56, Йокерит).

Вратари: Сорокин - Запольски (59:10 - 59:40).

Штраф: 12 - 18.

Броски: 32 (10+9+13) - 27 (10+5+12).

Судьи: Гашилов, Франо.

21 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 1-0.

Опрос

Кто выиграет Кубок Гагарина-2017?
голосовать

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Al Rains

Молодцы Армейцы!!! С победой!!! А джокеры драчуны через букву О!!!!

22:38

spetrov

kozban400, там в результатах лежат 3 из 4 шайб. Какая минимум одна тебе кажется спорной хоть в чем-то?

22:21

Упёртый русский

Да, ЦСКА будет не просто. Финики упираются!

22:20

spetrov

Армейцев с победой!

22:16

kozban400

В общем-то равная игра. Но две шайбы армейцев очень спорные. Судейство отвратительное!

22:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ