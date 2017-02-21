ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

ЦСКА в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Йокерит" со счетом 4:2.

Дубль, в том числе победная шайба, на счету Богдана Киселевича. Также в составе армейцев отличились Грег Скотт и Владимир Жарков (в пустые ворота).

У финской команды голы забили Антти Пильстрем и Вилле Лаюнен. Добавим, что встреча завершилась дракой с участием нескольких игроков обеих команд.

Вторая игра пройдет послезавтра также в ЛД ЦСКА в Москве.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/8 финала

Первый матч

ЦСКА – "Йокерит" (Хельсинки) – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Киселевич - 1 (бол., Да Коста), 2:43 - 1:0. Скотт - 1 (Плэтт, Муршак), 6:05 - 2:0. Пильстрем - 1 (Анттила, Кулда), 32:29 - 2:1. Киселевич - 2 (Скотт), 37:11 - 3:1. Лаюнен - 1 (Йенсен), 54:07 - 3:2. Жарков - 1 (п.в., Панин, Телегин), 59:24 - 4:2.

Нереализованный буллит: Хухтала (51:56, Йокерит).

Вратари: Сорокин - Запольски (59:10 - 59:40).

Штраф: 12 - 18.

Броски: 32 (10+9+13) - 27 (10+5+12).

Судьи: Гашилов, Франо.

21 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 1-0.