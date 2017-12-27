ЦСКА обыграл "Торпедо" и превзошел рубеж в 100 очков за сезон

ЦСКА на выезде обыграл "Торпедо" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал форвард армейцев Константин Окулов.

Отметим, что благодаря этой победе ЦСКА превзошел отметку в 100 очков за сезон. Теперь на счету подопечных Игоря Никитина 101 балл. Армейцы стали второй командой лиги, достигшей этой отметки - у лидера "регулярки" СКА 114 очков.

Для ЦСКА эта победа стала второй после двух поражений подряд. "Торпедо", в свою очередь, уступило во второй игре кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва) - 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Шалунов - 13 (бол., Григоренко, Шумаков), 17:31 - 0:1. Окулов - 6 (Киселевич), 35:49 - 0:2. Дугин - 10 (бол., И. Захарчук, Костицын), 39:29 - 1:2. Любимов - 4 (Пашнин, Блажиевский), 42:11 - 1:3. Шумаков - 14 (бол., Григоренко, Капризов), 45:20 - 1:4. Кузьменко - 13 (Светлаков), 58:36 - 1:5.

Вратари: Галимов - Сорокин.Штраф: 16 - 30.

Броски: 32 (16+8+8) - 29 (7+8+14).

Судьи: Ибатулин, Оскирко.

27 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".