ЦСКА обыграл "Торпедо"

ЦСКА обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Сергей Андронов и Сергей Толчинский, а также защитник Мэт Робинсон.

ЦСКА набрал 44 очка и укрепился на 1-м месте на Западе. "Торпедо" с 33 баллами располагается на 7-м месте на Востоке.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Андронов - 7 (Калинин, Хансен), 3:02 - 0:1. Толчинский - 3 (Вей), 49:23 - 0:2. Робинсон - 3 (п.в., Хансен), 58:52 - 0:3.

Вратари: Галимов (57:12 - 58:52) - Сорокин.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 21 (4+8+9) - 20 (11+5+4).

Судьи: Одиньш, Ромасько.

13 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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