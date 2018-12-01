ЦСКА обыграл "Спартак", продлив победную серию до 15 матчей

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Заброшенными шайбами в составе армейского клуба отметились нападающие Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов и Александр Попов. У красно-белых отличились форварды Анатолий Никонцев, Илья Зубов и защитник Ярослав Дыбленко.

ЦСКА набрал 60 очков и закрепился на первом месте на Западе. "Спартак" с 38 баллами располагается на пятой строчке.

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"Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Голы: Шалунов - 9 (бол., Капризов), 6:01 - 0:1. Никонцев - 11 (Злобин), 10:43 - 1:1. Зубов - 6 (Карсумс, Даугавиньш), 15:24 - 2:1. Григоренко - 11 (бол., Шалунов, Нестеров), 24:30 - 2:2. Капризов - 15 (бол.), 27:39 - 2:3. Попов - 3 (Дальбек, Телегин), 32:14 - 2:4. Дыбленко - 2 (Хохлачев, Федоров), 46:19 - 3:4.

Вратари: Трушков - Юханссон.

Штраф: 24 - 4.

Броски: 19 (6+5+8) - 30 (7+20+3).

Судьи: Одиньш, Оленин.

1 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".

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