21:43 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА обыграл "Сочи" благодаря дублю Толчинского

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ЦСКА обыграл "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ - 3:1. Дубль оформил форвард Сергей Толчинский.

Армейцы возглавляют Западную конференцию, на 9 очков опережая СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - ЦСКА (Москва) - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Толчинский - 5, 4:26 - 0:1. Толчинский - 6 (Вей, Скотт), 4:45 - 0:2. Телегин - 5 (п.в.), 57:03 - 0:3. Старков - 3 (Коллинс, Архипов), 57:32 - 1:3.

Вратари: Шикин (55:02 - 57:03) - Сорокин.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 22 (7+12+3) - 37 (18+9+10).

Судьи: Беляев, Гофман.

3 декабря. Сочи. ДС "Большой".

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