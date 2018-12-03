ЦСКА обыграл "Сочи" благодаря дублю Толчинского

ЦСКА обыграл "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ - 3:1. Дубль оформил форвард Сергей Толчинский.
Армейцы возглавляют Западную конференцию, на 9 очков опережая СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" - ЦСКА (Москва) - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Толчинский - 5, 4:26 - 0:1. Толчинский - 6 (Вей, Скотт), 4:45 - 0:2. Телегин - 5 (п.в.), 57:03 - 0:3. Старков - 3 (Коллинс, Архипов), 57:32 - 1:3.
Вратари: Шикин (55:02 - 57:03) - Сорокин.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 22 (7+12+3) - 37 (18+9+10).
Судьи: Беляев, Гофман.
3 декабря. Сочи. ДС "Большой".
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