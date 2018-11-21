ЦСКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Счет в первом периоде открыл канадский форвард армейцев Грег Скотт. На последней минуте игры шайбу в пустые ворота забросил Антон Слепышев.

Московская команда одержала 26-ю победу в 30-ти матчах. Армейцы с 52-мя очками лидируют в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Сочи" (Сочи) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Скотт - 4 (Вей, Григоренко), 14:57 - 1:0. Слепышев - 7 (п.в.), 59:45 - 2:0.

Вратари: Сорокин - Шикин (59:03 - 59:45).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 36 (11+16+9) - 21 (9+6+6).

Судьи: Лаврентьев, Ромасько.

21 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".