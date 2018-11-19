ЦСКА обыграл "Слован", Капризов оформил хет-трик

ЦСКА победил "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Хет-триком отметился нападающий Кирилл Капризов. Четыре результативные передачи на счету форварда Михаила Григоренко.

ЦСКА набрал 50 очков и расположился на первом месте на Западе. "Слован" с 22 баллами занимает 10 строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Слован" (Братислава) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Капризов - 11 (бол., Григоренко, Нестеров), 16:09 - 1:0. Скотт - 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 25:05 - 2:0. Капризов - 12 (Григоренко), 39:23 - 3:0. Капризов - 13 (бол., Григоренко, Скотт), 46:00 - 4:0.

Вратари: Юханссон - Чильяк.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 25 (6+10+9) - 18 (7+6+5).

Судьи: Букин, Соин.

19 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".

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