ЦСКА обыграл "Слован"

ЦСКА на своем льду нанес поражение братиславскому "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:2. Для армейцев эта победа стала третьей подряд в чемпионате. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 63 очка и на 4 балла отстает от идущего первым СКА. "Слован" с 29 баллами идет 13-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Слован" (Братислава) – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Чичу – 6, 16:50 – 0:1. Попов – 7 (Сергеев, Панин), 18:11 – 1:1. Кутузов – 3 (бол., Светлаков), 38:05 – 2:1. Мамин – 3 (Муршак), 43:09 – 3:1. Недорост – 7 (Мезарош, Чичу), 58:54 – 3:2. Энлунд – 4 (п.в.), 59:37 – 4:2.

Вратари: Сорокин – Погге (58:42 – 58:54, 59:24 – 59:37).

Штраф: 35 – 31.

Броски: 33 (5+18+10) – 21 (6+5+10).

Судьи: Раводин, Цыплаков.

27 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.