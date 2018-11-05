ЦСКА обыграл СКА

ЦСКА выиграл у СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Сергей Калинин, Константин Окулов и Янник Хансен.

У гостей единственную шайбу забросил Динар Хафизуллин. ЦСКА набрал 42 очка и лидирует в Западной конференции. У СКА 39 очков и второе место.

ЦСКА выиграл у СКА во второй раз в сезоне. В первом матче московские армецы победили по буллитам - 2:1 Б.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Хафизуллин - 5 (Плотников), 5:02 - 0:1. Калинин - 2 (Хансен), 14:06 - 1:1. Окулов - 8 (Робинсон, Шалунов), 31:18 - 2:1. Хансен - 2 (Андронов), 35:34 - 3:1.

Нереализованный буллит: Шалунов (ЦСКА), 58:02 (Вратарь).

Вратари: Юханссон - Шестеркин (58:23 - 59:17).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 24 (10+7+7) - 23 (8+7+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

5 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".

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