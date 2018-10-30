ЦСКА обыграл "Сибирь"

ЦСКА победил "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Дублем в составе армейцев отметился нападающий Константин Окулов.

ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 38 очков, "Сибирь" с 12 баллами располагается на последней строчке на Востоке.

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ЦСКА (Москва) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Саюстов - 4 (Казаков, Михайлов), 11:42 - 0:1. Слепышев - 4 (Телегин, Светлаков), 29:28 - 1:1. Дальбек - 1 (Вей, Капризов), 29:53 - 2:1. Окулов - 6, 44:54 - 3:1. Окулов - 7 (Карнаухов, Попов), 58:46 - 4:1. Пешехонов - 2 (Комаров), 59:15 - 4:2.

Вратари: Сорокин - Красиков.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 28 (10+9+9) - 12 (5+5+2).

Судьи: Ансонс, Белов.

30 октября. Москва. "ЦСКА Арена".

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