ЦСКА обыграл "Салават Юлаев" и одержал 18-ю победу подряд

ЦСКА переиграл на домашней площадке "Салават Юлаев" со счетом 3:0. Армейцы выиграли в 18-м матче к ряду, им удалось повторить результат "Автомобилиста", достигнутый в начале сезона.

Победу красно-синим принесли точные броски Грега Скотта, Константина Окулова и Линдена Вея. Подопечные Игоря Никитина набрали 66 очков в 37 матчах, укрепив, таким образом, свое лидерство в общей турнирной таблице КХЛ.

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ЦСКА (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Скотт - 6 (бол., Толчинский, Марченко), 27:53 - 1:0. Окулов - 12 (Шалунов), 46:44 - 2:0. Вей - 8 (Дальбек, Скотт), 57:06 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Кареев.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (11+11+9) - 27 (6+10+11).

Судьи: Гофман, Одиньш.

9 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".

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