ЦСКА обыграл "Салават Юлаев" и одержал 18-ю победу подряд

ЦСКА переиграл на домашней площадке "Салават Юлаев" со счетом 3:0. Армейцы выиграли в 18-м матче к ряду, им удалось повторить результат "Автомобилиста", достигнутый в начале сезона.
Победу красно-синим принесли точные броски Грега Скотта, Константина Окулова и Линдена Вея. Подопечные Игоря Никитина набрали 66 очков в 37 матчах, укрепив, таким образом, свое лидерство в общей турнирной таблице КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Скотт - 6 (бол., Толчинский, Марченко), 27:53 - 1:0. Окулов - 12 (Шалунов), 46:44 - 2:0. Вей - 8 (Дальбек, Скотт), 57:06 - 3:0.
Вратари: Сорокин - Кареев.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 31 (11+11+9) - 27 (6+10+11).
Судьи: Гофман, Одиньш.
9 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".
Все о КХЛ - здесь