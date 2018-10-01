ЦСКА обыграл "Салават", одержав шестую победу подряд

ЦСКА победил "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали шестую победу подряд. В составе победителей шайбы забросили Грег Скотт и Максим Шалунов. У проигравшей команды отличился Антон Бурдасов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Скотт - 1 (бол., Григоренко, Капризов), 10:25 - 0:1. Шалунов - 2 (Попов, Толчинский), 13:59 - 0:2. Бурдасов - 9 (бол., Хартикайнен, Умарк), 51:39 - 1:2.

Вратари: Метсола (58:46 - 59:59) - Юханссон.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 25 (7+8+10) - 24 (10+10+4).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

1 октября. Уфа. "Уфа-Арена".