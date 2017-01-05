22:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА обыграл рижское "Динамо" и обогнал СКА

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ЦСКА на выезде нанес поражение рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 104 очка в 46 матчах и догнала в турнирной таблице Западной конференции питерский СКА, который сегодня потерпел четвертое поражение подряд. Стоит отметить, что у команды Олега Знарка сыграла на один матч меньше. Таким образом, ЦСКА возглавил турнирную таблицу КХЛ, так как имет преимущество перед СКА по долнительным показателям. 

В активе рижского "Динамо" осталось 42 балла и последнее место на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Р (Рига) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Петров – 17 (Попов, Телегин), 46:43 – 0:1. Жарков – 4 (мен., п.в.), 59:43 – 0:2.

Вратари: Калныньш (58:48) – Сорокин.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 20 (10+5+5) – 40 (7+23+10).

Судьи: Верли, Наумов.

5 января. Рига. Арена Рига.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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А380726

...у команды Знарка сыграла на один матч меньше.. Что за чукча сидит за клавой?

23:43

Электросталец

с победой, ЦСКА!

23:35

foreverCSKAforever

Вперед, ЦСКА!!!

23:27

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