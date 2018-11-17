ЦСКА обыграл "Нефтехимик"

ЦСКА победил "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил Сергей Толчинский.

ЦСКА набрал 48 баллов и расположился на 1-м месте на Западе. "Нефтехимик" с 26 баллами занимает 9 строчку на Востоке.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Няттинен - 10 (бол., Руохомаа, Полашек), 1:54 - 1:0. Вей - 6 (бол., Попов, Капризов), 15:45 - 1:1. Толчинский - 4, 33:26 - 1:2.

Вратари: Ежов (55:35 - 56:03) - Юханссон.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 23 (7+9+7) - 19 (13+1+5).

Судьи: Бондарь, Васильев.

17 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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