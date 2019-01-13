ЦСКА обыграл минское "Динамо" в домашнем матче

ЦСКА победил минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Шалунов, Андрей Светлаков и Антон Слепышев.

ЦСКА набрал 82 балла и остался на первом месте в Западной конференции. "Динамо" с 32 очками располагается на 11-й строчке.

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ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Минск) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Шалунов - 13 (Окулов, Чмыхов), 11:14 - 1:0. Светлаков - 5 (Телегин, Пашнин), 31:01 - 2:0. Слепышев - 9 (бол., Григоренко, Капризов), 36:33 - 3:0.

Вратари: Юханссон - Энрот.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 40 (15+18+7) - 14 (2+5+7).

Судьи: Кислов, Соин.

13 января. Москва. "ЦСКА Арена".

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