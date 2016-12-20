ЦСКА обыграл "Ладу", пропустив 4 шайбы в меньшинстве

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях обыграл "Ладу" со счетом 5:4. Победную шайбу забросил защитник Денис Денисов. Примечательно, что команда Дмитрия Квартальнова пропустила все 4 шайбы в меньшинстве. Для армейцев эта победа стала пятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – ЦСКА – 4:5 (2:1, 0:1, 2:3)

Голы: Комаров – 10 (бол., Костромитин), 2:17 – 1:0. Скотт – 9 (Ничушкин, Кутузов), 2:36 – 1:1. Сотниекс – 5 (бол., Шенфельд, Филатов), 5:06 – 2:1. Мамин – 7 (Кошелев), 28:05 – 2:2. Петров – 14 (Кузьменко, Попов), 43:01 – 2:3. Плэтт – 1 (Скотт), 43:28 – 2:4. Иванов – 5 (бол., Шенфельд, Филатов), 48:42 – 3:4. Сотниекс – 6 (бол., Филатов, Шенфельд), 50:20 – 4:4. Денисов – 6 (Кугрышев), 54:08 – 4:5.

Вратари: Масальскис – Сорокин.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 27 (13+5+9) – 46 (12+19+15).

Судьи: Бутурлин, Соин.

20 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".