ЦСКА обыграл "Динамо", прервав серию из двух поражений

ЦСКА на выезде обыграл московское "Динамо" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы прервали серию из двух поражений. Хозяева льда, в свою очередь потерпели третье поражение в четырех последних играх.
Победу армейцам принес буллит в исполнении Михаила Григоренко. Бело-голубые ни разу не смогли переиграть Илью Сорокина в серии послематчевых бросков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) - ЦСКА - 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Игумнов - 3 (Хиетанен, Кутейкин), 1:14 - 1:0. Робинсон - 5 (бол., Петров, Киселевич), 4:36 - 1:1. Кузьменко - 12 (Киселевич, Блажиевский), 18:02 - 1:2. Игнатушкин - 4 (Корягин, Петунин), 34:26 - 2:2.
Победный буллит: Григоренко.
Вратари: Бочаров - Сорокин.
Штраф: 13 - 11.
Броски: 17 (6+7+3+1) - 50 (16+12+19+3).
Судьи: Беляев, Фатеев.
25 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
diskmen
Беременные кошки победили.Ведущую Кларк с её интервью надо гнать куда подальше.Всё идет к тому ,что мы опять сыграем с Динамо на 1 стадии плей- офф.
22:25 25 декабря