ЦСКА обыграл "Динамо", прервав серию из двух поражений

ЦСКА на выезде обыграл московское "Динамо" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы прервали серию из двух поражений. Хозяева льда, в свою очередь потерпели третье поражение в четырех последних играх.

Победу армейцам принес буллит в исполнении Михаила Григоренко. Бело-голубые ни разу не смогли переиграть Илью Сорокина в серии послематчевых бросков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - ЦСКА - 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Игумнов - 3 (Хиетанен, Кутейкин), 1:14 - 1:0. Робинсон - 5 (бол., Петров, Киселевич), 4:36 - 1:1. Кузьменко - 12 (Киселевич, Блажиевский), 18:02 - 1:2. Игнатушкин - 4 (Корягин, Петунин), 34:26 - 2:2.

Победный буллит: Григоренко.

Вратари: Бочаров - Сорокин.

Штраф: 13 - 11.

Броски: 17 (6+7+3+1) - 50 (16+12+19+3).

Судьи: Беляев, Фатеев.

25 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".