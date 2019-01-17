ЦСКА обыграл "Автомобилист", одержав четвертую победу подряд

ЦСКА победил "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Константин Окулов и Антон Слепышев (дубль).

ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 86 очков. "Автомобилист" с 79 очками располагается на 1-й строчке на Востоке.

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ЦСКА (Москва) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Окулов - 15, 1:44 - 1:0. Слепышев - 10 (Телегин, Робинсон), 46:23 - 2:0. Слепышев - 11 (Телегин, Блажиевский), 56:59 - 3:0.

Вратари: Юханссон - Коварж.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 31 (9+14+8) - 13 (5+2+6).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

17 января. Москва. "ЦСКА Арена".

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