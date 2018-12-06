ЦСКА обыграл "Авангард". Это семнадцатая победа армейцев подряд

ЦСКА победил "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем в составе армейского клуба отметился нападающий Сергей Толчинский.

ЦСКА набрал 64 очка и остался на первом месте на Западе. "Аванград" с 51 баллом располагается на второй строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Авангард" (Омск) - 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Нестеров - 4 (бол., Григоренко), 24:21 - 1:0. Толчинский - 7 (бол., Вей, Окулов), 24:37 - 2:0. Емелин - 2 (бол., Фрэнсон, Михеев), 30:17 - 2:1. Толчинский - 8 (Вей, Марченко), 34:48 - 3:1. Зернов - 9 (Мартынов, Яремчук), 47:54 - 3:2.

Вратари: Сорокин - Бобков (58:51).

Штраф: 14 - 33.

Броски: 22 (6+11+5) - 26 (8+8+10).

Судьи: Наумов, Франо.

6 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".

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