ЦСКА обыграл "Ак Барс" благодаря дублю Капризова

ЦСКА победил "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Дублем в составе армейского клуба отметился нападающий Кирилл Капризов.

ЦСКА набрал 72 очка и расположился на первом месте в Западной конференции. "Ак Барс" с 64 баллами занимает 3-ю строчку на Востоке.

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ЦСКА (Москва) - "Ак Барс" (Казань) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Шалунов - 10, 2:55 - 1:0. Капризов - 18 (Григоренко), 10:49 - 2:0. Капризов - 19 (Вей), 28:08 - 3:0. Основин - 3 (Зарипов, Лямкин), 29:26 - 3:1. Секач - 19 (бол., Азеведо), 47:41 - 3:2. Григоренко - 13 (п.в.), 59:21 - 4:2.

Вратари: Сорокин - Подъяпольский (58:55 - 59:21).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 41 (13+17+11) - 20 (3+5+12).

Судьи: Беляев, Оленин.

28 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".

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