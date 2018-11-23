ЦСКА объявил о возвращении Мамина

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о возвращении нападающего Максима Мамина. Соглашение с 23-летним воспитанником армейцев рассчитано до конца сезона-2018/19.

В ЦСКА Мамин дебютировал в сезоне-2014/15 и был признан лучшим новичком КХЛ. Всего за основную команду форвард провел 171 матч, в котором набрал 47 (24+23) очка.

Этот сезон Мамин начал во "Флориде", сыграл в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ, но очков не набрал.

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