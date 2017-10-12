ЦСКА объявил о возвращении Максима Третьяка

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о достижении соглашения с вратарем Максимом Третьяком. Контракт с 20-летним голкипером будет рассчитан до конца сезона-2017/18.

Третьяк является воспитанником армейской спортшколы. В 2012 году он дебютировал за "Красную Армию" в МХЛ. В составе молодежной команды он провел 82 матча, в которых одержал 41 победу, отразив 89,7 процента бросков и пропуская в среднем 2,79 шайбы за игру. Вместе с красноармейцами в 2013 году Третьяк стал серебряным призером МХЛ.

В сезоне-2015/16он выступал за "Звезду" в ВХЛ, проведя 13 матчей, в которых одержал 3 победы и отразил 88,9 процента бросков.

В 2016 году вратарь перешел в "Адмирал". За приморский клуб Третьяк провел 5 матчей в КХЛ, одержав в них одну победу, отразив 91,3 процента бросков и пропуская в среднем 2,24 шайбы за игру.

В 2015 году в составе молодежной сборной России (U20) Третьяк стал серебряным призером чемпионата мира.