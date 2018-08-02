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ЦСКА объявил о подписании Хансена


ЦСКА объявил о подписании 32-летнего датского нападающего Янника Хансена


В минувшем сезоне Хансен выступал в составе "Сан-Хосе Шаркс". Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (2+12) очков. 

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Материалы других СМИ