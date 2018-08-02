ЦСКА объявил о подписании Хансена

ЦСКА объявил о подписании 32-летнего датского нападающего Янника Хансена.

Официально: Хоккейный клуб ЦСКА и датский нападающий Янник Хансен достигли соглашения о заключении контракта на сезон 2018/19. pic.twitter.com/71PTG9Luod – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 2 августа 2018 г.



В минувшем сезоне Хансен выступал в составе "Сан-Хосе Шаркс". Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.