ЦСКА объявил о переходе Шалунова, Шумакова и Окулова, а также обмене прав на Квартальнова, Кучерова и Якупова

ЦСКА на своем официальном сайте подтвердил информацию "СЭ" о переходе в армейский клуб нападающих "Сибири" Максима Шалунова,Сергея Шумакова и Константина Окулова. В ЦСКА также вернулись защитник Кирилл Воробьев и нападающий Вадим Хлопотов.

Как и предполагал "СЭ", кроме этого, ЦСКА и СКА произвели обмен спортивными правами на нескольких хоккеистов.

Петербургские армейцы получат форварда Данилу Квартальнова и возможность подписать Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Их московские одноклубники получат взамен права на чешского защитника Давида Мусила из системы "Эдмонтона" и нападающего "Вашингтона" Маркуса Юханссона.

Напомним, что Кучеров выступает в НХЛ за "Тампа-Бэй", Якупов завершал прошлый сезон в "Сент-Луисе", а Квартальнов выступал в МХЛ.