ЦСКА обменял Попугаева в "Амур"

"Амур" и ЦСКА произвели обмен хоккеистами своих молодежных команд. Как сообщает официальный сайт хабаровского клуба, в стан "Красной Армии" перешел защитник "Амурских Тигров" Денис Недилько. В обратном направлении отправился форвард Никита Попугаев.

Попугаев три сезона выступал в WHL, а затем вернулся в ЦСКА, где в прошлом сезоне провел 17 матчей в КХЛ. Недилько дебютировал в "Амурских Тиграх" в 2016 году, провел с тех пор 74 матча, набрал 31 (10+21) очко.