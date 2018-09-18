10:51 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА обменял Попугаева в "Амур"

Обсудить
0

"Амур" и ЦСКА произвели обмен хоккеистами своих молодежных команд. Как сообщает официальный сайт хабаровского клуба, в стан "Красной Армии" перешел защитник "Амурских Тигров" Денис Недилько. В обратном направлении отправился форвард Никита Попугаев.

Попугаев три сезона выступал в WHL, а затем вернулся в ЦСКА, где в прошлом сезоне провел 17 матчей в КХЛ. Недилько дебютировал в "Амурских Тиграх" в 2016 году, провел с тех пор 74 матча, набрал 31 (10+21) очко.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amurskie-tigry/obmen-v-molodyezhke.html

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...