ЦСКА обменял Короткова на Летова

Хоккейный клуб ЦСКА произвел обмен с нижнекамским "Нефтехимиком". 28-летний нападающий Евгений Коротков отправился в "Нефтехимик", в обратном направлении – 18-летний защитник Глеб Летов.

Евгений Коротков выступал за ЦСКА с перерывами на протяжении пяти сезонов, включая четыре матча в нынешнем, – 2009/10 (35 матчей), 2010/11 (33), 2014/15 (40), 2015/16 (45), 2016/17 (4), сообщает официальный сайт ЦСКА. Всего силовой форвард провел за армейскую команду 157 матчей, набрав в них 18 (8+10) очков результативности.

Глеб Летов – воспитанник пермского хоккея. С 2016 года выступал за "Реактор". Участник Кубка мира среди молодежных команд 2016 года.