ЦСКА обменял Бориса Левитского в "Автомобилист"

ЦСКА обменял нападающего Бориса Левитского в хоккейный клуб "Автомобилист" на права на нападающего Никиту Коростелева.

Борис Левитский провёл сезоны-2014/15 и 2015/16 в МХЛ, выступая за "Красную Армию". Всего в 81 матче набрал 16 (12+4) очка результативности.

Никита Коростелев с сезона-2013/14 играет в OHLза "Сарния Стинг". В 168 матчах набрал 133 (64+69) очка результативности. На драфте-2015 Национальной хоккейной лиги был выбран "Торонто" под 185 номером.