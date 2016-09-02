20:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА обменял Бориса Левитского в "Автомобилист"

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ЦСКА обменял нападающего Бориса Левитского в хоккейный клуб "Автомобилист" на права на нападающего Никиту Коростелева.

Борис Левитский провёл сезоны-2014/15 и 2015/16 в МХЛ, выступая за "Красную Армию". Всего в 81 матче набрал 16 (12+4) очка результативности.

Никита Коростелев с сезона-2013/14 играет в OHLза "Сарния Стинг". В 168 матчах набрал 133 (64+69) очка результативности. На драфте-2015 Национальной хоккейной лиги был выбран "Торонто" под 185 номером.

Дополнительная информация

http://cska-hockey.ru/news/HK_CSKA_obmenyal_Borisa_Levitskogo_v_Avtomobilist

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