ЦСКА не стал менять состав на шестой матч серии против "Йокерита"

ЦСКА объявил состав команды на шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против "Йокерита". Напомним, что армейцы ведут в серии 3-2, а пятая встреча обновила рекорд КХЛ по продолжительности встречи в плей-офф – 142 минуты 9 секунд.

Вторую встречу кряду из-за травмы пропускает форвард Сергей Шумаков. В остальном состав команды не претерпел изменений.

Матч состоится сегодня, в 17.00 по московскому времени.