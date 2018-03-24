ЦСКА не стал менять состав на шестой матч серии против "Йокерита"

ЦСКА объявил состав команды на шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против "Йокерита". Напомним, что армейцы ведут в серии 3-2, а пятая встреча обновила рекорд КХЛ по продолжительности встречи в плей-офф – 142 минуты 9 секунд.
Вторую встречу кряду из-за травмы пропускает форвард Сергей Шумаков. В остальном состав команды не претерпел изменений.
Матч состоится сегодня, в 17.00 по московскому времени.
Представляем состав ЦСКА на шестой матч второго раунда плей-офф. pic.twitter.com/dY3cATY1gW– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 24 марта 2018 г.
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Kluchnik
СЭ, Светлакова вместо Плэтта в упор не видите?
16:33
armi
Вы статистику последних овертаймов видели? Обалденное преимущество ЦСКА! Так зачем менять???
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