15:35 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА не стал менять состав на шестой матч серии против "Йокерита"

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ЦСКА объявил состав команды на шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против "Йокерита". Напомним, что армейцы ведут в серии 3-2, а пятая встреча обновила рекорд КХЛ по продолжительности встречи в плей-офф – 142 минуты 9 секунд.

Вторую встречу кряду из-за травмы пропускает форвард Сергей Шумаков. В остальном состав команды не претерпел изменений.

Матч состоится сегодня, в 17.00 по московскому времени.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Kluchnik

СЭ, Светлакова вместо Плэтта в упор не видите?

16:33

armi

Вы статистику последних овертаймов видели? Обалденное преимущество ЦСКА! Так зачем менять???

16:10

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