ЦСКА не планирует проводить домашние матчи на арене "Мегаспорт"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что клуб не планирует проводить домашние матчи текущего сезона во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынке. В Москве армейцы играют в ЛДС ЦСКА, который рассчитан на 5,6 тысяч человек. Вместимость дворца спорта "Мегаспорт" – 14 тысяч.

В понедельник, по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА (2:5), форвард петербуржцев Илья Ковальчук заявил, что игры такого статуса должны проходить на арене с большей вместимостью.

"Я уже высказывался по этому вопросу до начала сезона. Не вижу смысла комментировать слова Ковальчука", – приводит ТАСС слова Есмантовича.

В матче со СКА красно-синие установили рекорд посещаемости в нынешнем сезоне. Согласно статистике, на встрече присутствовало 5307 человек.

5000 зрителей на ЦСКА – СКА не уровень. В чем прав Илья Ковальчук//

Илья Ковальчук: "Почему мы играем с ЦСКА не в "Мегаспорте"?"