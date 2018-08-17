ЦСКА назвал выдумкой заявление болельщиков клуба об отказе от поддержки

ЦСКА оценивает заявление активных болельщиков клуба как выдумку. Ранее стало известно, что активные болельщики ЦСКА опубликовали заявление, в котором с сожалением сообщили об отказе от поддержки хоккейной команды на домашних матчах чемпионата КХЛ. ЦСКА начнет новый сезон на арене "Парк Легенд", переименованной в "ЦСКА Арену".

- У ЦСКА миллионная армия болельщиков, недавно была встреча с болельщиками, на ней было больше 100 человек активных болельщиков. То, что футбольные фанаты выдумывают, мы комментировать не собираемся, - цитирует "РИА Новости" руководителя пресс-службы московского клуба Владимира Герасимова.